В Абхазии ожидают «туристический бум»

Российским туристам, которые планируют провести отпуск в Абхазии предстоящим летом, рассказали о «туристическом буме» в регионе, а также назвали главные достопримечательности страны. О том, что ждет туристов на популярном курорте в 2021 году, сообщил корреспондент Ассоциации туроператоров России (АТОР) на официальном сайте организации.

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Так, эксперт пояснил, что Абхазия будет пользоваться особым спросом, поскольку выигрывает у других зарубежных стран по доступности — отечественным путешественникам не требуется при въезде ПЦР-тест, а для пересечения границы достаточно российского паспорта.

«В пользу направления также играет транспортная доступность. В Сочи, откуда туристы добираются до Абхазии наземным трансфером, ежедневно приземляются десятки рейсов из крупных городов России»,

— уточнил специалист.

При этом в качестве мест для посещения в первую очередь он посоветовал Гагру, поскольку она ближе всего расположена к Сочи. Кроме того, корреспондент отметил, что город сейчас восстанавливают — приводят в порядок парк и набережную, укладывают хорошую плитку, устанавливают освещение.

После этого эксперт порекомендовал отправиться в Пицунду, которая считается курортом с самым чистым морем в Абхазии, а затем — на озеро Рица и дачу Сталина.