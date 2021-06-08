Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

«Пить невозможно»: россиянка об отдыхе в Тунисе

Катерина Саломе
1 час назад
Путешественница из России купила самый дешевый тур в Тунис. Свой отдых она описала фразой «делать тут особо нечего». Подробностями туристка поделилась на портале «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».
«Пить невозможно»: россиянка об отдыхе в Тунисе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам автора, семь дней проживания в отеле на двоих обошлись ей в 74 тысячи рублей. Женщина с супругом заранее прочитала отзывы о гостинице, которые были исключительно отрицательными, но все равно решила рискнуть.
Главным минусом отеля россиянка назвала еду. Как утверждает автор, гостям предлагают довольствоваться «прогорклыми мюслями, несвежим хлебом, дешевым сыром и колбасой». С напитками ситуация обстоит не лучшим образом. Блогерша отметила, что пить пиво и кофе просто невозможно. Также к минусам туристка отнесла отсутствие анимации для детей и скудный выбор русскоязычных телевизионных каналов.
Тем не менее путешественница смогла выделить несколько плюсов, среди которых чистые номера и бассейн. А также приятный интерьер и удобное расположение отеля.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что россиянин проехался в поезде на боковушке у туалета.
Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители