«Пить невозможно»: россиянка об отдыхе в Тунисе

Путешественница из России купила самый дешевый тур в Тунис. Свой отдых она описала фразой «делать тут особо нечего». Подробностями туристка поделилась на портале «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора, семь дней проживания в отеле на двоих обошлись ей в 74 тысячи рублей. Женщина с супругом заранее прочитала отзывы о гостинице, которые были исключительно отрицательными, но все равно решила рискнуть.

Главным минусом отеля россиянка назвала еду. Как утверждает автор, гостям предлагают довольствоваться «прогорклыми мюслями, несвежим хлебом, дешевым сыром и колбасой». С напитками ситуация обстоит не лучшим образом. Блогерша отметила, что пить пиво и кофе просто невозможно. Также к минусам туристка отнесла отсутствие анимации для детей и скудный выбор русскоязычных телевизионных каналов.