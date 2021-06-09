Россиянам назвали выгодные направления на поездах

Россиянам назвали самые бюджетные железнодорожные направления из Москвы и Санкт-Петербурга в июне — стоимость билетов на них не превышает тысячи рублей. О том, куда дешевле всего поехать поездом в первый месяц лета, стало известно из данных аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру»

Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ» Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Так, самыми выгодными направлениями для москвичей оказались Ярославская, Калужская, Смоленская и Владимирская области — всего 11 регионов и 31 пункт назначения. Дешевле всего отправиться на поезде можно в Переславль-Залесский — средняя стоимость билета составила 356 рублей. На втором месте Балабаново — билет до города можно приобрести за 449 рублей, на третьем Обнинск — 474 рубля. Замыкают пятерку лидеров Гагарин — от 503 рублей и Малоярославец — от 519 рублей.

Для жителей северной столицы наиболее бюджетными регионами для отдыха стали Новгородская область и республика Карелия — всего петербуржцам доступны 16 направлений до тысячи рублей. Самый дешевый билет можно приобрести в Малую Вишеру — примерно за 487 рублей, чуть дороже Чудово — от 572 рублей. Поездка в Лахденпохью обойдется туристам около 629 рублей, в Сортавалу — от 672 рублей.