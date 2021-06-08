Россиянин проехался в поезде на боковушке у туалета

Автор статьи отправился из Москвы в Элисту в новом плацкартном вагоне. По его словам, в них над верхними полками предусмотрено больше свободного пространства, чтобы было удобно сидеть, а с двух сторон от спального места были специальные стенки, чтобы не съезжал матрас.

Как рассказал мужчина, он намеренно не покупал билет на нижнюю полку, чтобы «не подсел чужой человек». За все время поездки он не столкнулся ни с одной из тех проблем, из-за которых путешественники обычно не любят боковушку в конце вагона. По его словам, за три дня не было ни очередей в туалет, ни неприятных запахов благодаря улучшенной системе вентиляции.