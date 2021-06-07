Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

В Египте установили минимальную стоимость отелей

Анна Арсеньева
2 часа назад
Эксперты рассказали про установленные минимальные цены на отели в Египте. Об этом сообщает Турпром.
На днях министр туризма и древностей Халед Эль-Анани издал постановление, устанавливающее минимальную плату за услуги по размещению в отелях. Так, стоимость проживания в пятизвездочном отеле должны быть не меньше 40 долларов за сутки, в четырехзвездочном - не менее 28 долларов.
Решение вступит в силу 1 ноября 2021 года, но гостиницы призвали придерживаться таких цен уже сейчас.
Глава комитета по маркетингу туризма Шарм-эш-Шейха Рами Ризкаллах рассказал, что в ближайшие несколько недель может быть восстановлено авиасообщение с Россией.
Новости путешествий,Видео,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители