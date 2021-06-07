В Египте установили минимальную стоимость отелей

Эксперты рассказали про установленные минимальные цены на отели в Египте. Об этом сообщает Турпром.

На днях министр туризма и древностей Халед Эль-Анани издал постановление, устанавливающее минимальную плату за услуги по размещению в отелях. Так, стоимость проживания в пятизвездочном отеле должны быть не меньше 40 долларов за сутки, в четырехзвездочном - не менее 28 долларов.

Решение вступит в силу 1 ноября 2021 года, но гостиницы призвали придерживаться таких цен уже сейчас.