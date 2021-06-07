Отдых в Албании приблизился по цене к Мальдивам

Турагенты обращают внимание на активный рост цен турпакетов в Албанию.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Как рассказал порталу TourDom.ru руководитель одной из розничных туркомпаний, из-за постоянных скачков тарифов он уже потерял трех клиентов, которым все минувшие выходные делал подборки туров.

Буквально за 3 часа стоимость пакетных предложений отдыха на албанских курортах увеличивается на 20–30%.

«Тур для двоих на базе чартерного перелета на июльские даты стоил 185 тыс. руб. за 2 недели в гостинице 3*. Пока туристы свыкались с ценой, она выросла до 220 тыс. руб. Турпакет для троих взрослых и ребенка в отель 3* на базе завтраков утром в воскресенье предлагался за 275 тыс. руб., а во второй половине дня подорожал почти на 90 тыс. – до 361 тыс. руб. Как выяснилось, с доплатой примерно 100 тыс. руб. я могу отправить ту же семью на Мальдивы, причем в отель 4* на полупансионе»,

– приводит примеры турагент.

Еще один розничный продавец сообщил порталу TourDom.ru об удорожании предварительно выбранного тура в Албанию с 178 тыс. руб. до 280 тыс. руб.

«Нам уже просто неудобно перед туристами, которым считаные часы назад мы называли гораздо меньшую стоимость поездок»,

– говорят представители турагентств.

Как полагают эксперты, стремительный рост тарифов объясняется динамическим ценообразованием. Из Москвы в Тирану разрешен лишь один чартерный рейс в неделю