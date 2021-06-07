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Отдых в Албании приблизился по цене к Мальдивам

TourDom
2 часа назад
Турагенты обращают внимание на активный рост цен турпакетов в Албанию.
Отдых в Албании приблизился по цене к Мальдивам
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru
Как рассказал порталу TourDom.ru руководитель одной из розничных туркомпаний, из-за постоянных скачков тарифов он уже потерял трех клиентов, которым все минувшие выходные делал подборки туров.
Буквально за 3 часа стоимость пакетных предложений отдыха на албанских курортах увеличивается на 20–30%.
«Тур для двоих на базе чартерного перелета на июльские даты стоил 185 тыс. руб. за 2 недели в гостинице 3*. Пока туристы свыкались с ценой, она выросла до 220 тыс. руб. Турпакет для троих взрослых и ребенка в отель 3* на базе завтраков утром в воскресенье предлагался за 275 тыс. руб., а во второй половине дня подорожал почти на 90 тыс. – до 361 тыс. руб. Как выяснилось, с доплатой примерно 100 тыс. руб. я могу отправить ту же семью на Мальдивы, причем в отель 4* на полупансионе»,
– приводит примеры турагент.
Еще один розничный продавец сообщил порталу TourDom.ru об удорожании предварительно выбранного тура в Албанию с 178 тыс. руб. до 280 тыс. руб.
«Нам уже просто неудобно перед туристами, которым считаные часы назад мы называли гораздо меньшую стоимость поездок»,
– говорят представители турагентств.
Как полагают эксперты, стремительный рост тарифов объясняется динамическим ценообразованием. Из Москвы в Тирану разрешен лишь один чартерный рейс в неделю.
Полетную программу по воскресеньям с 27 июня заявили «Уральские авиалинии». По мере реализации мест на бортах растет и стоимость туров. Цены могут пойти вниз, если увеличится частота перелетов на направление. Пока же турпакеты в Албанию, считающуюся страной относительно недорогого отдыха, сопоставимы по стоимости с предложениями на престижных пляжных курортах за границей.
Новости путешествий,Уральские авиалинии,
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