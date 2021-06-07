Отдых в Албании приблизился по цене к Мальдивам

«Тур для двоих на базе чартерного перелета на июльские даты стоил 185 тыс. руб. за 2 недели в гостинице 3*. Пока туристы свыкались с ценой, она выросла до 220 тыс. руб. Турпакет для троих взрослых и ребенка в отель 3* на базе завтраков утром в воскресенье предлагался за 275 тыс. руб., а во второй половине дня подорожал почти на 90 тыс. – до 361 тыс. руб. Как выяснилось, с доплатой примерно 100 тыс. руб. я могу отправить ту же семью на Мальдивы, причем в отель 4* на полупансионе»,
«Нам уже просто неудобно перед туристами, которым считаные часы назад мы называли гораздо меньшую стоимость поездок»,