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Цены на отели в летний сезон предлагают заморозить

Стелла Шмель
5 часов назад
Из-за того, что на фоне коронавируса закрыто большинство туристических направлений, путешественники из России могут остаться на лето внутри страны. На этом фоне начинают подниматься цены в гостиницах и санаториях, из-за чего отдых становится все менее доступным.
"Мы предлагаем на государственном уровне ввести регулирование цен на средства размещения на южных курортах нашей страны, чтобы как можно больше граждан получили возможность провести свой отпуск на курортах",
- заявила в письме к Ростуризму первый член Общественного совета при нем, вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина.
В первую очередь речь идет о курортах, расположенных в Краснодарском крае, Крыме, Алтае, Байкале, Северном Кавказе, Карелии, Дальнем Востоке, Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге.
"Так, например, наш анализ предложений в интернет-агрегаторах показывает, что в июле по сравнению с июнем на 20% сокращается количество дешевых вариантов размещения. При этом на 40% увеличивается количество предложений в средней (от 4,5 тыс. руб. до 9 тыс. руб. за ночь) и высокой (свыше 18 тыс. руб. за ночь) ценовых категориях. Эксперты отрасли также говорят о том, что к августу рост цен может достигнуть 30-40% к августу".
Новости путешествий,Видео,Елена Сутормина,Ростуризм,
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