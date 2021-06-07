Испания открылась для вакцинированных туристов

С 7 июня Испания открыла границы для туристов, привитых от коронавируса, и разрешила швартовку круизных лайнеров в своих портах. Об этом сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.

Так, согласно документу Минздрава МВД Испании, путешественник должен предварительно оставить заявку о намерении въехать в страну и подтвердить прохождение полного цикла вакцинации.

Для этого не менее чем за две недели до пересечения границы необходимо заполнить анкету через специальное приложение. По окончании регистрации программа создаст QR-код, который нужно предоставить на паспортном контроле.

Уточняется, что для въезда в страну туристам нужно вакцинироваться препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm или Sinovac-Coronavac. Российские вакцины в этот список не входят.