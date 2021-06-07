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Испания открылась для вакцинированных туристов

Lenta.ruиещё 3
5 часов назад
С 7 июня Испания открыла границы для туристов, привитых от коронавируса, и разрешила швартовку круизных лайнеров в своих портах. Об этом сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.
Испания открылась для вакцинированных туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, согласно документу Минздрава и МВД Испании, путешественник должен предварительно оставить заявку о намерении въехать в страну и подтвердить прохождение полного цикла вакцинации.
Для этого не менее чем за две недели до пересечения границы необходимо заполнить анкету через специальное приложение. По окончании регистрации программа создаст QR-код, который нужно предоставить на паспортном контроле.
Уточняется, что для въезда в страну туристам нужно вакцинироваться препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm или Sinovac-Coronavac. Российские вакцины в этот список не входят.
Тем не менее, жители Бразилии, Индии и ЮАР до сих не могут въехать в Испанию из-за эпидемиологической ситуации в этих странах.
Новости путешествий,Минздрав РФ,МВД,
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