Полеты на заграничные курорты могут ограничить

Туроператорам и авиакомпаниям Росавиация Ростуризм пытаются запретить выполнять грузопассажирские перевозки в страны, с которыми Россия официально пока не возобновила авиасообщение. Об этом пишет "Коммерсантъ"

В первую очередь, это ударит по компаниям, уже продавшим туры на Кипр. Напомним, что туда пока не отправиться обычными рейсами, хотя страна уже принимает россиян.

Теперь, если рейсы отменят, то ответственность перед клиентами ляжет на туроператоров. А сами туроператоры будут оштрафованы, если обнаружится, что те продают туры в страны, пока закрытые официально.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на портал Tourdom, оформление билетов туристам на грузопассажирские рейсы за границу "возможно только при наличии решения оперштаба и разрешения авиавластей иностранных государств".