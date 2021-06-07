Россиянин назвал озеро Рица «мутным болотом»

Российский турист побывал на знаменитом озере Рица в Абхазии и описал его словами «мутное болото». О том, что стало с популярной достопримечательностью страны, он рассказал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен»

Как отметил путешественник, во время отдыха в Гаграх он узнал от местных жителей, что озеро Рица потеряло свой бирюзовый цвет и стало грязным. Россиянин отправился проверить слухи лично и был разочарован увиденным.

«К сожалению, нашим желаниям не суждено было сбыться. Рица оказалась действительно грязной. Вода как в каком-то мутном болоте», — так описал водоем турист.

Тем не менее, автор блога решил разобраться, что произошло с озером. Как оказалось, мусора в Рице нет — по словам местного водителя, недавно в реку, питающую водоем, сошел грязевой поток, поэтому цвет воды сменился с бирюзового на зеленоватый.

Россиянин лично подтвердил слова абхазца, дойдя во время прогулки до долины Ауадхара, где «грязь со склонов попала в реку». Он отметил, что для возвращения голубого цвета озеру место схода сели должно быть очищено.