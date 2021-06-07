В России могут запретить полеты на заграничные курорты

В России авиакомпаниям пригрозили аннулировать допуск на выполнение грузопассажирских рейсов, перевозящих организованных туристов в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение. Такое распоряжение туроператорам направил Ростуризм , пишет «Коммерсантъ».

Как пояснили в ведомстве, если рейсы отменят, ответственность перед клиентами за ненадлежащее оказание услуг ляжет на операторов. В случае, если туроператоры будут продавать поездки в страны, закрытые для туристов, им будут грозить ограничительные меры.

В телеграмме ведомства авиаперевозчикам, которая опубликована на портале Tourdom, говорится, что оформление билетов туристами на грузопассажирские рейсы за границу возможно «только при наличии решения оперштаба и разрешения авиавластей иностранных государств».

На данный момент регулярное авиасообщение возобновлено с 43 странами. В их числе есть Хорватия, Марокко, Греция и Египет. В эти страны можно вылететь как грузопассажирским, так и обычным рейсом. Как пояснил источник издания, из-за низкой частоты таких полетов цена на рейсы остается высокой.