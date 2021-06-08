Как россиянка отправилась в Испанию и нашла счастье

С 7 июня Испания открыла границы для привитых туристов, однако российская вакцина «Спутник V» не вошла в список допустимых для прививки препаратов, обеспечивающих въезд в эту страну.

Тем не менее уже с 12 мая визовые центры королевства начали выдавать отечественным туристам въездные документы, а власти страны выразили надежду, что уже в сентябре 2021 года россияне смогут посетить курорты страны.

У многих жителей России Испания ассоциируется с вечным праздником и настоящим отдыхом — вкусной едой, теплым морем и гостеприимными жителями. А один из крупнейших городов государства Барселона по праву считается раем для туристов.

Здесь есть все, чего пожелаешь: интересная история, культурное наследие, диковинная архитектура, ухоженные пляжи и бесконечное многообразие развлечений. Корреспондентка «Ленты.ру» побывала в самом шумном и креативным городе Европы и рассказала, как провести там идеальные каникулы.

Не знаю, что и попросить

«Выезжаем в шесть утра. До Монсеррата ехать часа полтора-два, но нам там надо быть в восемь, чуть опоздаем — будет не протолкнуться. Туристы туда едут целыми толпами», — наставлял нас гид перед поездкой на гору Монсеррат и в бенедиктинский монастырь — центр паломничества для всего мира. В нем находится национальная святыня Каталонии — Черная Мадонна — 95-сантиметровая статуя из черного тополя в золотых одеждах.

Вначале доезжаем до фуникулера. Оттуда открывается живописный вид, необычная красота гор вызывает восторг и трепет. Экскурсовод продолжает инструктаж: «Все желания, которые люди загадывают перед этой статуей, непременно сбываются. Вам надо только пообещать Черной Мадонне что-то взамен, какую-нибудь аскезу. Например, вы любите сладкое, а тут раз — и отказываетесь от него на год. Или от фастфуда».

В этот момент я мысленно перебирала разные места, где загадывала желания, отчаянно пытаясь вспомнить, сбылись ли они или нет. Пришла к выводу, что мало что из загаданного претворилось в жизнь. «Но здесь непременно сбудется», — обещала гид, рассказывая явно вымышленные, но такие красивые истории: кто-то неожиданно разбогател, кто-то сыграл свадьбу, отправился работать или учиться за границу, выздоровел и родил ребенка...

«В соборе есть специальная комната, куда возвращающиеся паломники привозят символы исполнившихся желаний: свадебные платья, детские распашонки, драгоценности», — рассказывала она.

Мой скептицизм по отношению к затее с желанием стремительно таял по мере того, как мы подъезжали к Монсеррату. Там было настолько красиво, что уже от одного этого вида на душе становилось легко и радостно. К Черной Мадонне тянулась очередь туристов и паломников из разных стран мира. Но в целом нам повезло — мы прошли за час. Загадав желание и пообещав небольшую аскезу, мы с друзьями отправились фотографироваться и наслаждаться видами — пестрящими зелеными оттенками холмами, покрытыми ковром пышных деревьев.

Особое счастье мы испытали, услышав выступление одного из самых древних хоров в мире — Эсколания де Монсеррат. Он состоит из 50 детей в возрасте от 9 до 14 лет, которые живут в монастыре, там же ходят в школу, а еще учатся игре на двух музыкальных инструментах, вокалу и хоровому пению.

Признаюсь, на горе Монсеррат я провела один из самых лучших дней в своей жизни. Там испытываешь настоящее счастье и умиротворение.

Экстремальные занятия

Днем возвращаемся в Барселону. Она по праву считается идеальным городом для туристов. Хочешь искупаться в море и погреться на солнце — практически всю береговую линию города занимают восемь пляжей общей длиной около пяти километров. Для любителей вкусно поесть — тысячи кафе и ресторанов, а для любителей экстрима — «Порт Авентура» с аттракционами.

Он находится в часе езды от города. Здесь есть развлечения на любой вкус: американские горки и водные аттракционы, океанариум, разнообразные карусели и качели. Парк разделен на шесть тематических зон, каждая из которых представляет одну из исторических цивилизаций. Вначале попадаем в «Средиземноморье», где много кафе и сувенирных магазинов. Следующий на очереди — «Дикий Запад», в нем царит ковбойский дух, американские пейзажи и слышится музыка в стиле кантри. Прокатилась по горной реке на большом баллоне и на деревянных американских горках в одиночных вагонетках.

После этого отправляемся в «Мексику» — здесь много блюд местной кухни и популярный аттракцион со свободным падением. Одной из главных достопримечательностей парка развлечений считается аттракцион Dragon Khan («Драгон-Хань»). На маршруте длиной 1,2 километра расположены восемь мертвых петель. На этом аттракционе получила столько эмоций, что на другие решила не идти — и так почувствовала себя слишком крутой.

Ксения Архипова

Хотя в «Порт Авентура» есть и более экстремальные горки. Например, «Шамбала», бьющая несколько европейских рекордов: это и самые высокие горки на континенте, и американские горки с самым длинным падением — 78 метров. Но настоящей грозой всех аттракционов считается «Рэд Форс». Посетителей разгоняют до 180 километров в час, затем вагонетка взлетает на высоту 30-этажного здания, зависает на секунду в воздухе и обрушивается со страшной силой вниз. Прокатиться на нем я не решилась — хватило эмоций от «Драгон-Ханя».

При посещении подобных мест возникает ощущение, что в Каталонии все время праздник. Особенно на главной улице Барселоны — бульваре Рамбла, по ней ежедневно проходят около 200 тысяч туристов, здесь всегда кипит жизнь. Одна из достопримечательностей — загримированные живые статуи: здесь и Сатана, и Ангел, и Дон Кихот , и Кентавр, и Христофор Колумб. Они оживают, как только кидаешь им один евро.

Ксения Архипова

Тебе крышка

Каталонская столица изящна, роскошна и великолепна. Ее улицы — одна краше другой: широкие прямоугольные проспекты, каждое здание уникально по своей архитектуре, здесь нет одинаковых фасадов. Многие из них создал Антонио Гауди . Его стиль не спутаешь ни с каким другим: дворец Гуэля, дом Мила, дом Бальо... Гауди быстро превратился в самого модного архитектора города, а заказчики, тратившие на строительство огромные деньги, не сомневались в гениальности мастера.

Но его главное творение — собор Святого Семейства, который Гауди строил 43 года, а закончить так и не смог. Жизнь архитектора трагически оборвалась: он попал под трамвай. После его смерти строительство продолжается, но когда оно завершится — неизвестно. Кажется, что точно не скоро.

Гуляя по Рамбле, туристы попадают на рынок Бокерия. Здание сооружено из стали и стекла, украшено мозаикой. Впервые в истории Барселоны о нем упоминают в XIII веке. Это самая популярная торговая площадка города. Здесь много фруктов, местных деликатесов, закусок и напитков.

Одно из популярных блюд — тапас, похожие на канапе. По легенде, король Альфонсо Десятый Мудрый издал указ, согласно которому владельцам постоялых дворов предписывалось подавать к горячительным напиткам закуски, потому что выпивавшие на голодный желудок посетители теряли благопристойный вид.

Блюда с такими закусками приносили прямо на кружке с пивом или вином, отсюда и пошло название «тапас» — по-испански «крышка». Одно из любимых развлечений барселонцев вечерами — перемещаться из бара в бар, выпивая в каждом по бокалу вина или кружке пива и пробуя фирменный тапас бара.

Сытно пообедав, можно отправиться в Старый город и знаменитый Готический квартал. В нем есть как массивность и мрачность готики, так и постройки в стиле Ренессанса и неоклассицизма, которые довольно гармонично сочетаются между собой. Квартал состоит из узких кривых улочек, большинство из которых закрыты для проезда.

Это невероятное по красоте место: лабиринт из проходов, переулков, арок, лестниц и построек протянулся практически до самого побережья. А на Соборной площади, где находится огромный готический Кафедральный собор, снимали некоторые сцены из фильма «Парфюмер» по одноименному роману Патрика Зюскинда

Ксения Архипова

На протяжении 29 дней съемочная группа превращала Барселону в самое зловонное место Европы XVIII века — парижский рыбный рынок. Для этой цели узенькие улочки Готического квартала пришлись как нельзя кстати. Создателям картины очень помог занимавший тогда должность мэра города Джоан Клос: он договорился с местными жителями и владельцами лавок, и по ночам декораторы «гримировали» улицы: разбрасывали 18 тонн рыбы и тонну мяса, устанавливали декорации. Рано утром на площадку выходили актеры. Съемки продолжались с 8 утра до 12 дня, после этого площадь очищали. На следующий день все повторялось. Но барселонцы на это не жаловались, они очень гордятся своим городом и тем, что его снимали в такой популярной киноленте.

Больше чем футбол

Местные жители вообще поражают своей общительностью и жизнелюбием. По-английски они говорят не очень хорошо, но всегда готовы что-то рассказывать первым встречным иностранцам. Тут главное — не обидеть их, назвав испанцами, а Каталонию — частью Испании. Каталонцы активно борются за независимость и уверены, что рано или поздно они этого добьются. Они подчеркивают, что в первую очередь они — жители Каталонии, а испанцы — лишь отчасти. Одними из главных доводов в пользу этого они называют собственный язык и культуру.

Барселонцы просто обожают футбол и свой стадион «Камп Ноун». Кстати, для болельщиков там постоянно устраивают экскурсии. Родной клуб для каталонцев тоже стал символом сепаратизма, стремления к отделению от Испании. Тренеры, президенты и футболисты клуба поддерживают эти настроения. А в годы франкистской диктатуры поддержка «Барсы» и вовсе была отдушиной для каталонских националистов: стадион оставался единственным публичным местом, где позволялось разговаривать по-каталански. Соперничество двух главных клубов Испании — «Барсы» и мадридского «Реала» — приобрело политическую окраску.

«Реал» — королевский клуб, который символизирует монархию, поэтому победа в таком матче для каждой из команд особенно важна. Это больше чем просто футбольное противостояние. В информационную войну вовлечены и испанские спортивные издания. Например, если побеждает «Барселона», то мадридские издания на первую страницу это не поместят, стараясь привлечь внимание читателей к другим спортивным событиям. То же происходит и с каталонскими СМИ: если победит «Реал», они охотнее напишут про «Формулу-1» или какие-то другие соревнования.

Споры болельщиков, толпы туристов и местных жителей делают Барселону одним из самых шумных городов Европы. Находясь здесь, постоянно наблюдаешь движение, энтузиазм и радость.