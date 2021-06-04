Россиянка описала цены на отдых на Черном море

Российская туристка, которая запланировала провести отпуск на отечественном курорте, описала цены на отдых фразой «мы в шоке» и сравнила их со стоимостью поездок за границу. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Жительница Калуги Марина Варзина рассказала, что должна была лететь в Турцию, но из-за закрытия авиасообщения путешествие сорвалось, и ей пришлось взять путевку в санаторий на российском побережье.

«А цены очень высокие. За семь ночей с минимальным лечением и шведским столом мы отдали за двоих порядка 60 тысяч. И плюс еще билеты на поезд 14 тысяч в плацкарте»,

— поделилась женщина и добавила, что за такую же цену предлагают горячие туры на Кубу и Кипр.

Кроме того, Варзина выразила обеспокоенность по поводу качества отдыха и сервиса.

«Начали смотреть отзывы об отдыхе в Анапе. Многие обещают нам грязное море. Говорят, в Анапе оно цветет. Кроме того, нас предупредили и о кишечной палочке»,

— уточнила она.

Еще одна калужская туристка Светлана Махлина рассказала, что отдыхала в Крыму год назад и была разочарована обслуживанием.

«Только цены растут. Те же фрукты и овощи стоят как у нас в Калуге»,

— поделилась она своим мнением.