"Тут нет никакой романтики": стюардесса о работе

Российская стюардесса в своем Instagram под ником @ellie_swann_ объяснила, почему не стоит питать иллюзии о профессии бортпроводника. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: @ellie_swann_ @ellie_swann_

По словам девушки, ей хватило всего несколько месяцев работы, чтобы понять – "тут нет никакой романтики". Россиянка призналась, что многие кандидаты в бортпроводники недооценивают сложность этой профессии (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.):

"Когда я вижу или общаюсь с возможно будущими бп, которые мечтают о прекрасных видах «из своего офиса», мне кажется, что они просто не понимают, куда идут".

Россиянка отметила, что решила стать стюардессой, поскольку у нее были конкретные мотивы:

"Для меня лично этот опыт был некоей авантюрой+шанс переехать в столицу и сразу оказать при деле, с работой и всем вытекающим.

Я всегда рассматривала и продолжаю рассматривать работу бп как жизненный этап, который наконец-то начался, но который так и же и когда-то закончится. Когда? Не знаю".

Бортпроводница напомнила, что ей и ее коллегам нужно делать "практически все". И именно в этом заключается огромный труд экипажа корабля:

"Мне интересно пробовать что-то новое, изучать разные сферы жизни, а бп это вообще какой-то по сути сверхчеловек, который должен уметь делать ну практически все: от того, как раздать горячие сандвичи пассажирам и самому при этом не обжечься, до принятия родов на борту самолета".

В заключение поста стюардесса рассказала, кому стоит попробовать себя в авиации, а кому лучше держаться от этой сферы подальше:

"Если у тебя есть время, невообразимая тяга к переменам и отменное здоровье-авиация очень хорошее решение.