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Россиянка отдохнула в Египте и описала поездку фразой «больше ни ногой»

Lenta.ru
7 часов назад
Российская туристка съездила с семьей в Египет и описала путешествие фразой «больше ни ногой». Своим мнением девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
«Больше ни ногой»: отдохнувшая в Египте россиянка - о поездке
Фото: lenta.rulenta.ru
Первым, что возмутило автора статьи, была проверка в аэропорту.
«Всем пассажирам ощупывают голову, за ушами, подмышки, туловище, бедра, междуножье. Причем просят ставить поочередно ноги на подставку, чтобы ничего нельзя было утаить в штанах»,
— описала подробности блогерша.
Кроме того, после паспортного контроля всех путешественников отвели на еще один персональный досмотр, заставляя разуться и сканируя портативным металлодетектором.
Однако сильнее всего туристку разозлила попытка сотрудницы аэропорта изучить ее шейную цепочку с аметистом. По ее словам, египтянка начала «выкручивать» кристалл из оправы в надежде найти что-нибудь подозрительное.
Ранее в мае россиянка провела отпуск в Египте и пожаловалась на антисанитарию на местных рынка. Она рассказала, как на одном из базаров наблюдала грязь, неприятный запах, экскременты животных, а также гнилые фрукты, которые лежали на прилавках вместе со свежими продуктами.
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