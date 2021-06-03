Женщина вздремнула в самолете и улетела в другую сторону

Британка Джемма Каргин (Gemma Cargin) села на самолет в Манчестере, решила немного вздремнуть и улетела на две тысячи километров в другую сторону. Об этом пишет портал Traveller.

Экипаж воздушного судна сообщил пассажирке, что на самом деле она направляется в Гибралтар и находится в 1927 километрах в противоположном направлении.

По словам женщины, при посадке на борт в английском аэропорту у нее ни разу не возникло мысли об ошибке: сотрудники отсканировали ее талон и пустили в самолет. В итоге ее матери сообщили о недоразумении, а персонал, чтобы загладить свою вину, развернул самолет обратно в Манчестер.