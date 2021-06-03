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Женщина вздремнула в самолете и улетела в другую сторону

Lenta.ru
1 час назад
Британка Джемма Каргин (Gemma Cargin) села на самолет в Манчестере, решила немного вздремнуть и улетела на две тысячи километров в другую сторону. Об этом пишет портал Traveller.
Женщина вздремнула в самолете и улетела в другую сторону
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Женщина отправлялась навестить свою мать в ирландский город Белфаст на коротком 40-минутном рейсе бюджетной авиакомпании EasyJet. Однако когда она проснулась, то с удивлением поняла, что полет все еще не закончен. Каргин спросила стюардессу, когда будет посадка в Северной Ирландии, но та оказалась ошеломлена вопросом.
Экипаж воздушного судна сообщил пассажирке, что на самом деле она направляется в Гибралтар и находится в 1927 километрах в противоположном направлении.
По словам женщины, при посадке на борт в английском аэропорту у нее ни разу не возникло мысли об ошибке: сотрудники отсканировали ее талон и пустили в самолет. В итоге ее матери сообщили о недоразумении, а персонал, чтобы загладить свою вину, развернул самолет обратно в Манчестер.
«Как только мы поняли ситуацию, то решили, что лайнер отправится обратно в Манчестер и далее в Белфаст, первоначальный пункт назначения пассажирки», — сказали в авиакомпании.
Всего перелет Каргин составил 3000 километров и занял 12 часов вместо положенных 40 минут. Авиаперевозчик EasyJet отметил, что расследует инцидент со своим партнером по наземному обслуживанию в Манчестере.
Новости путешествий,Easyjet,
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