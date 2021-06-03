Эксперт посоветовал россиянам не ехать в Египет

Сейчас полёты из России на египетские курорты запрещены и туристы посещают их, приезжая трансфером из Каира, рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко журналистам «Москвы 24». Он посоветовал пока отказаться от отдыха в этой стране.

По его словам, категория россиян, которые посещают Египет, сейчас близка к самостоятельным туристам.

Указом президента полёты туристам в курортные зоны пока не разрешены. Всё, что делается сейчас российскими туристами, делается на свой страх и риск. Лучше дождаться, когда авиасообщение откроется и станет понятно, что всё возможно и безопасно, — подчеркнул он.

Однако эксперт отметил, что авария с участием автобуса в дороге из Каира в Хургаду, жертвой которой стала россиянка, могла бы произойти где угодно. По его словам, скорее всего, ДТП произошло из-за стечения обстоятельств.