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Поездку на Кипр россиянка назвала неоправданно дорогой

Стелла Шмель
2 часа назад
Туристка из России отправилась на отдых на Кипр и осталась в смешанных чувствах. Ее отзыв о поездке опубликован на портале "Тонкости туризма".
Поездку на Кипр россиянка назвала неоправданно дорогой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
За две недели отдыха она заплатила 130 тысяч рублей. Россиянка осталась качеством обслуживания и еды, но отметила, что в ресторанах очень высокие цены.
"Неоправданно дорого во всех кафе, отелях и ресторанах — чай стоит три евро, банка колы около двух с половиной евро",
- отметила она.
Такси до аэропорта обошлось ей практически в пять тысяч рублей.
Россиянка предупредила, что кремы для загара и солнцезащитные средства лучше покупать до поездки, потому что на курорте эти вещи стоят от четырех тысяч рублей.
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