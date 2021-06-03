Поездку на Кипр россиянка назвала неоправданно дорогой

Туристка из России отправилась на отдых на Кипр и осталась в смешанных чувствах. Ее отзыв о поездке опубликован на портале "Тонкости туризма".

За две недели отдыха она заплатила 130 тысяч рублей. Россиянка осталась качеством обслуживания и еды, но отметила, что в ресторанах очень высокие цены.

"Неоправданно дорого во всех кафе, отелях и ресторанах — чай стоит три евро, банка колы около двух с половиной евро",

- отметила она.

Такси до аэропорта обошлось ей практически в пять тысяч рублей.