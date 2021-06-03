Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Россиянка отдохнула на Кипре и описала отпуск фразой «дороговато будет»

Lenta.ruиещё 1
6 часов назад
Российская туристка побывала в кипрском отеле и оценила отдых фразой «дороговато будет». Своими впечатлениями об отпуске она поделилась с порталом «Тонкости туризма».
«Дороговато будет»: россиянка — об отдыхе на Кипре
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
Путешественница рассказала, что путевка на Кипр обошлась ей в 130 тысяч рублей на две недели. Она осталась довольна качеством жилья и еды в гостинице.
Тем не менее, россиянка заявила, что на курорте очень завышены цены на все продукты. По ее словам, стоимость блюд в кафе разнится от 500 до тысячи рублей за порцию, а в ресторанах цены в два-три раза выше.
«Неоправданно дорого во всех кафе, отелях и ресторанах — чай стоит три евро, банка колы около двух с половиной евро», — пожаловалась автор текста.
Она была возмущена дороговизной бензина (115 рублей за литр), такси до аэропорта (почти пять тысяч рублей), а также посоветовала путешественникам покупать крема для загара перед поездкой из-за высоких цен на косметику (около 4 тысяч рублей).
Несмотря на все большие траты, туристка осталась довольна проведенным временем и пообещала вернуться на курорт еще раз.
Ранее в мае россиянка отправилась отдыхать на Кипр и неприятно удивилась тратам в поездке.
Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители