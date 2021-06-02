Протасевич связал свое задержание в Минске с личным конфликтом

При этом в фильме «Рейс «Афины — Вильнюс» отмечают, что сообщения о задержании Протасевича в аэропорту Минска появились еще в то время, когда он проходил пограничный контроль и досмотр. Первая подобная публикация в социальных сетях исходила от советника бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франака Вячорки.