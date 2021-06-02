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Скандал в сочинском отеле – хозяин чуть не убил постояльца

Диана Товсепова
37 минут назад
Об особенностях отдыха на черноморском побережье стран СНГ говорят не первый год. Иногда на курортах случаются вопиющие случаи.
Так, в одном из сочинских отелей хозяин с друзьями избили постояльца.
Казалось бы, конфликт начался с обычного разговора, но затем двое мужчин набросились на гостя. Смотрите видео, чтобы узнать подробности происшествия.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянка пожаловалась на обман с жильем в Сочи.
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