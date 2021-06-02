Задержанный в Минске Протасевич рассказал, что его мог подставить соратник

Экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич
, который был задержан в минском аэропорту, сообщил, кто мог его "сдать" властям Белоруссии. Видеозапись допроса была обнародована телеканалом ОНТ.
На видео мужчина заявил, что "слить" сведения о его перемещениях мог его коллега по оппозиционной деятельности. Роман Протасевич рассказал, что между ними был давний конфликт, поскольку они оба имеют "лидерские качества". Экс-главред вспомнил, что написал о предстоящем полете в чат, в котором состоял и его коллега.
«Я убежден, что меня подставили. Потому что я об этом нигде не говорил, а когда я это сообщил, то сразу оказался в Минске», — заявил Протасевич.
Оппозиционер выразил уверенность, что коллега связался с "киберпартизанами", которые и ранее занимались лжеминированиями.