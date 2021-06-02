Задержанный в Минске Протасевич рассказал, что его мог подставить соратник

На видео мужчина заявил, что "слить" сведения о его перемещениях мог его коллега по оппозиционной деятельности. Роман Протасевич рассказал, что между ними был давний конфликт, поскольку они оба имеют "лидерские качества". Экс-главред вспомнил, что написал о предстоящем полете в чат, в котором состоял и его коллега.