Эксперты: отдых в России этим летом будет дорогим

Эксперты туристической отрасли заявили, что отдых на отечественных курортах этим летом будет дорогим. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По данным сервиса Travelata.ru, средняя стоимость путевки по России составила 64,2 тысячи рублей. Это на 36 процентов больше по сравнению с прошлым годом.

Повышение цен связано с курсом рубля и высоким спросом на отдых внутри страны из-за закрытых границ.

Так, средняя стоимость путевки в Сочи в августе — 38,3 тысячи рублей, в Анапу — 53,2 тысячи рублей, в Геленджик — 49,6 тысячи рублей.

Кроме того, на цены повлияет ситуация с Турцией и Египтом. Если авиасообщение со странами возобновится, частично снизится нагрузка на отечественные курорты.