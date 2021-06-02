Весной прошлого года, вскоре после начала пандемии коронавируса, остров Бали официально закрылся для туристов. Тем не менее попасть туда можно, причем абсолютно легально. Вот только в роли предпринимателя, а не туриста. Для этого нужно обратиться в агентство для получения бизнес-визы, после чего россиянам потребуется пройти пятидневный карантин в столице Индонезии - Джакарте. Конечно, удовольствие это совсем недешевое, но тем не менее на сегодняшний день это единственный способ очутиться на острове. Редактор «Рамблера» расскажет на собственном примере все тонкости прохождения карантина во время деловой поездки на Бали.

Ни шагу за пределы номера отеля

Прежде всего, стоит отметить, что попасть на Бали напрямую сейчас нельзя. Как ни крути, придется брать билет до Джакарты - именно там проводится тщательная проверка состояния здоровья приезжих, и там же необходимо пройти карантин в одном из специально отведенных под эти нужды отелей. В списке карантинных гостиниц можно найти вариант на любой вкус и кошелек. Цены варьируются от 30 до 110 тысяч рублей на человека за пять дней. В эту стоимость, как правило, входит пакет базовых услуг: проживание, трансфер от аэропорта, трехразовое питание и два ПЦР-теста - в первый и предпоследний день.

Мы не стали заморачиваться и взяли один из самых бюджетных отелей. По сути, основные условия для всех одинаковые вне зависимости от класса гостиницы - на протяжении всего карантина гостям нельзя выходить за пределы своего номера. Причем индонезийцы в этом плане действительно ответственные и добросовестные ребята, которые тщательно за этим следят. За все время пребывания мы выходили за пределы комнаты лишь однажды, чтобы сдать первый ПЦР-тест в специальной комнате на первом этаже отеля. И мы, и все сотрудники были в масках и перчатках, а мужчина, который брал анализ был облачен в защитный камуфляж. К слову, второй анализ медработник приходил брать сам - прямо к нам в номер.

Грязь, отсутствие свежего воздуха и переваренный рис

Номер у нас был площадью около 20 квадратных метров со всеми удобствами: начиная от рабочего места и Wi-Fi, заканчивая чайником и феном. Он был достаточно комфортным, но при этом не слишком чистым. В принципе в Индонезии это нормальная история. В отелях часто можно встретить пятна на диване или на постельном белье, налет на раковине или подтеки в душевой кабине. Неприятно, но жить можно. Сил придавала мысль о том, что совсем скоро мы уже окунемся в Индийский океан.

Из личного архива

Особого внимания заслуживает вид из панорамного окна. Он был прекрасен, особенно в ночное время суток. Но была у экого окна и обратная сторона медали: оно было цельным, и поэтому не открывалось. То есть шесть дней мы провели в намертво закупоренном помещении без свежего воздуха. Ощущения максимально странные - хочется подышать, а нельзя. День на третий я начала испытывать вялость. Возможно, эти два факта взаимосвязаны между собой. А может и нет.

Что нас действительно разочаровало, так это питание. Если вы придерживаетесь сбалансированного рациона, то, увидев ежедневное меню, вы бы залились горькими слезами. Конечно, ни для кого не секрет, что индонезийцы едят много риса, но мы-то не индонезийцы, поэтому приносить нам на завтрак, обед и ужин нещадно переваренный рис было, как минимум, странно. Конечно, несколько раз вместо него давали макароны и картошку, но они тоже оставляли желать лучшего. Глядя на фото, можно прочувствовать степень нашей досады. Зато пару сантиметров в талии ушли.

Из личного архива

Помимо углеводной составляющей, судя по всему, была попытка добавить немного клетчатки и белка. Но разваренные овощи и не внушающее доверие мясо не спасли ситуацию. Зато в отеле заботились о водном балансе нашего организма, прикладывая к каждому контейнеру с едой бутылку воды. И чего уж там, про фрукты тоже не забывали.

Стоит отметить, что доставка еды в номер была бесконтактной. Сотрудники ставили контейнеры на столик в коридоре возле закрытой двери, после чего стучали, оповещая таким образом о доставке.

Конфискация паспортов

Думаю, нужно обозначить еще один важный момент. По прилету в Джакарту самостоятельно выйти из аэропорта не получится, но мы, собственно, и не пытались. Так как сейчас все без исключения карантинные отели ввели услугу трансфера, на выходе вас будет ожидать сопровождающий. Найти этого человека легко - нам это удалось довольно быстро, ведь процедура стандартная, похожая на встречу с привычными нам гидами. После того, как мы озвучили название своего карантинного отеля, нас тут же отправили к конкретному человеку, в руках которого уже были списки с фамилиями, среди которых числились и наши.

После приветствия и знакомства сопровождающий забрал наши загранпаспорта. Это делается для того, чтобы представляющие потенциальную угрозу распространения коронавируса иностранцы не убежали. На мой взгляд, это правильный подход. Ведь несмотря на то, что перед вылетом из России все граждане обязаны сдать ПЦР-тест, вирус на момент взятия биоматериала может быть лишь на этапе зарождения и не проявиться.