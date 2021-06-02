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Россиянам пообещали дорогой летний отдых внутри страны

Lenta.ru
2 часа назад
Эксперты туристической отрасли отметили, что отдых на отечественных курортах в предстоящем летнем сезоне обещает быть дорогим. Об этом они заявили, проанализировав факторы, влияющие на стоимость турпутевок внутри страны, сообщает «Коммерсантъ».
Россиянам пообещали дорогой летний отдых внутри страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, согласно данным сервиса Travelata.ru, средняя стоимость путевки по России увеличилась на 36 процентов по сравнению с прошлым годом и составила 64,2 тысячи рублей. Как отмечают аналитики, главным образом это связано с курсом рубля и высоким спросом на отпуск в России в условиях закрытых для туристов зарубежных направлений.
По оценкам экспертов, средняя стоимость организованной путевки в Сочи в августе составляет 38,3 тысячи рублей, в Анапу — 53,2 тысячи рублей, в Геленджик — 49,6 тысячи рублей.
Также сообщается, что цены на отдых в текущем летнем сезоне в России будут зависеть от открытия авиасообщения с турецкими и египетскими курортами. В случае возобновления полетов часть россиян предпочтет провести отпуск в этих странах, что снизит нагрузку по отечественным направлениям.
Тем не менее зарубежные поездки в этом году обойдутся россиянам еще дороже — средний чек по заграничным направлениям вырос от 22 до 36 процентов по сравнению с показателями 2020 года. Так, тур в Турцию будет стоить примерно 119,5 тысячи рублей, на Кипр — 147 тысяч рублей, в Тунис — 119 тысяч рублей, в Абхазию — 54 тысячи рублей.
Ранее, в мае, россиянам назвали стоимость самого бюджетного отпуска на Черном море в июне. Так, согласно подсчетам аналитиков, 10-дневный тур на курортах Крыма с включенным перелетом обойдется туристам в 26 тысяч рублей на двоих.
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