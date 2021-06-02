У россиян появится еще один город для пляжного отдыха

Так, пунктом прибытия в Марокко с 10 июня станет популярный туристический курорт Касабланка. Ранее в списке о возобновлении на взаимной основе регулярного международного авиасообщения среди конечных пунктов была обозначена столица государства — Рабат. Уточняется, что количество рейсов не изменилось — самолеты будут летать два раза в неделю.