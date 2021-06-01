Россиянам назвали замену отдыху в Турции

Эксперты предложили путешественникам три альтернативных направления для отдыха после продления ограничений на перелеты в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости

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По словам члена президиума Альянса туристических агентств и гендиректора сети туркомпаний Алексана Мкртчяна, наиболее «адекватной» заменой может стать Египет, где отели схожих категорий равны по цене и качеству с турецкими. Единственным недостатком данного варианта предприниматель назвал длительный трансфер из Каира, который может достигнуть семи часов.

Также турфирмы предлагают перебронировать путевки в ОАЭ, Россию, Абхазию, Мексику, на Кубу и Мальдивы. Например, в Мексике развита схожая с Турцией система «все включено», а большинство гостиниц находятся в шаговой доступности от побережья.

Уточняется, что туристы могут изменить даты заезда без потери денежных средств вплоть до осени 2022 года.

Ранее, 31 мая, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объявил о продлении ограничений на авиасообщение между Россией и Турцией до 21 июня из-за сложной эпидемиологической обстановки в популярной курортной стране.