Еще одна европейская страна открылась для туристов

Для въезда в республику путешественникам нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус или предоставить справку о наличии антител. Еще одним способом пересечения границы может быть полная вакцинация от COVID-19.

С теми же требованиями гражданам в стране разрешили проводить мероприятия на открытом воздухе с количеством участников до тысячи человек. Кроме того, на улицах теперь можно собираться группами до восьми человек. Также возвращаются к работе ночные клубы и бары с заполняемостью в половину мест.