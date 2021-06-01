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Еще одна европейская страна открылась для туристов

Lenta.ru
2 часа назад
Власти Румынии, которая считается популярной среди туристов европейской страной, снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса, и разрешают въезд иностранным путешественникам с 1 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
Еще одна европейская страна открылась для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Для въезда в республику путешественникам нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус или предоставить справку о наличии антител. Еще одним способом пересечения границы может быть полная вакцинация от COVID-19.
С теми же требованиями гражданам в стране разрешили проводить мероприятия на открытом воздухе с количеством участников до тысячи человек. Кроме того, на улицах теперь можно собираться группами до восьми человек. Также возвращаются к работе ночные клубы и бары с заполняемостью в половину мест.
Премьер-министр Румынии Флорин Кыцу заявил, что власти планируют отменять остальные ограничения постепенно — каждые две недели будут снимать новые запреты. Например, с 15 мая уже не обязательно носить маски на улице.
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