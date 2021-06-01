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В РФ предложили регистрировать пассажиров на рейсы без паспортов

Диана Товсепова
1 час назад
Власти РФ предложили регистрировать пассажиров на рейс с помощью единой биометрической системы, сообщает РИА Новости.
Так, Министерство цифрового развития, связи и коммуникаций РФ уже разрабатывает систему прохождения регистрации граждан на авиарейсы без предъявления паспортов.
«Фактически мы стали, наверное, одной из первых стран в мире, где биометрическая система стала аналогом паспорта, в законе впрямую указана тождественность...», — объяснил глава ведомства Максут Шадаев.
Сейчас пилотная версия проекта обсуждается с аэропортами. Это, по мнению спикера, поможет ускорить процесс регистрации и посадки пассажиров.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Россия возобновила рейсы в восемь стран.
Новости путешествий,Видео,Максут Шадаев,РИА Новости,
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