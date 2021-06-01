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Сколько россиян хотели в июне отдохнуть в Турции

Катерина Саломе
2 часа назад
Стало известно, что почти 340 тысяч российских туристов планировали отправиться в отпуск в Турцию в первый месяц лета. Об этом сообщает аналитическая служба АТОР.
Общая стоимость приобретенных путевок превышает 274 миллионов евро. Также, как отмечают эксперты, к этой сумме можно прибавить расходы тех, кто переносил на этот период несостоявшиеся в мае поездки.
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