Сколько россиян хотели в июне отдохнуть в Турции

Стало известно, что почти 340 тысяч российских туристов планировали отправиться в отпуск в Турцию в первый месяц лета. Об этом сообщает аналитическая служба АТОР.

Общая стоимость приобретенных путевок превышает 274 миллионов евро. Также, как отмечают эксперты, к этой сумме можно прибавить расходы тех, кто переносил на этот период несостоявшиеся в мае поездки.