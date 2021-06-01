Франция возобновила выдачу шенгенских виз россиянам

Стало известно о возобновлении визовыми центрами Франции выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом сообщается на сайте Генерального консульства Франции в Москве.
Уже с 1 июня можно будет запросить продление пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии COVID-19. Также россияне смогут подать заявки на долгосрочные студенческие визы на 2021-2022 учебный год и заявление на долгосрочные визы профессионального пребывания и визы для воссоединения семьи. На другие типы краткосрочных виз запросить разрешение пока нельзя.
Тем не менее въезд в страну пока разрешен не всем, а лишь определенным категориям граждан.
«Выдача виз не гарантирует немедленную возможность въезда на национальную территорию Франции, которая по-прежнему определяется эпидемиологическими и медицинскими ограничениями, действующими на границах»,
— сообщается на сайте консульства.