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Франция возобновила выдачу шенгенских виз россиянам

Катерина Саломе
1 час назад
Стало известно о возобновлении визовыми центрами Франции выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом сообщается на сайте Генерального консульства Франции в Москве.
Франция возобновила выдачу шенгенских виз россиянам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Уже с 1 июня можно будет запросить продление пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии COVID-19. Также россияне смогут подать заявки на долгосрочные студенческие визы на 2021-2022 учебный год и заявление на долгосрочные визы профессионального пребывания и визы для воссоединения семьи. На другие типы краткосрочных виз запросить разрешение пока нельзя.
Тем не менее въезд в страну пока разрешен не всем, а лишь определенным категориям граждан.
«Выдача виз не гарантирует немедленную возможность въезда на национальную территорию Франции, которая по-прежнему определяется эпидемиологическими и медицинскими ограничениями, действующими на границах»,
— сообщается на сайте консульства.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Испания начала выдачу шенгенских виз россиянам.
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