"Если луна на взлете светит – к деньгам"

Российская стюардесса Людмила в своем Instagram под ником @ms.panfilova рассказала об авиационных суевериях, в которые верит экипаж воздушного судна. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: @ms.panfilova @ms.panfilova

Прежде всего девушка подчеркнула, что у работников авиации не принято называть рейс "последним" (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.):

"У авиаторов недопустимо говорить в отношении рейса "последний", только "крайний". Если по ошибке сказать "последний" тебя либо исправят, либо будут настороженно следить, а то вдруг ты ещё двери дизармируешь в полёте".

Существует также примета, согласно которой нужно "гладить" самолет перед очередным рейсом:

"Самое любимое суеверие – погладить самолёт по брюшку на удачу. Всегда так делаю, даже когда лечу просто обычным пассажиром, чтобы у коллег была удача".

Кроме того, Людмила поделилась секретом, как избежать задержки рейса:

"Если хотите вылететь вовремя, без задержки, не пришивайте/зашивайте ничего накануне".

Далее бортпроводница призналась, что самые "интересные" пассажиры попадались ей либо в полнолуния, либо весной:

"Летать в полнолуния или весной, особенно в месяц март - это непростое время, чтобы договариваться с пассажирами. Не знаю с чем связано, но эти рейсы зачастую становятся интересными".

Стюардесса также вспомнила о суеверии, согласно которому на борт первым должен подниматься мужчина. Считается, что это принесет удачу, однако на практике поспособствовать тому, чтоб так происходило всегда, почти невозможно.

В заключение поста россиянка вспомнила о денежной примете: