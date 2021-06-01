Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Назван процент давно не бывавших в отпуске россиян

Lenta.ruиещё 2
13 часов назад
Примерно 48 процентов россиян давно не были в отпуске — из них 15 процентов отдыхали больше года назад. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса «Работа.ру», сообщает ТАСС.
Назван процент давно не бывавших в отпуске россиян
Фото: Vidar Nordli-Mathisen / UnsplashVidar Nordli-Mathisen / Unsplash
Так, эксперты назвали долю россиян, не бравших отпуск последние два года — около 33 процентов. Еще 15 процентов не ездили на отдых больше года.
22 процента опрошенных ездили в отпуск в течение последних 12 месяцев, 13 процентов — три-шесть месяцев назад, а семь процентов респондентов отдыхали один-три месяца назад.
Также из опроса стало известно о продолжительности отпуска большинства россиян — 45 процентов отдыхают две недели, 12 процентов — менее недели, 10 процентов — ровно семь дней. Более того, 19 процентов участников исследования признались, что расслабляются от работы больше двух недель, еще 14 процентов — больше месяца.
Ранее в мае были названы самые популярные у россиян направления для летнего отдыха. Так, согласно исследованию, чаще всего путешественники хотели бы побывать в Сочи, Москве, Симферополе и Греции.
Новости путешествий,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители