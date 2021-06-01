Россиянам начали доставлять еду на яхты

Доставка на гидроциклах заработает 1 июня в Сочи. Чтобы правильно оформить такой заказ, в комментариях нужно указать информацию о плавательном средстве: номер и название яхты или катера, а также ориентир по ближайшей точке на берегу «Доставка на гидроцикле будет осуществляться по стандартной стоимости сервиса. Во время волнений в море пользователям не рекомендуется заказывать напитки в стаканчиках», — говорится в сообщении.