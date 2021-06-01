Туристка рассказала о кодовом слове для скидок в Сочи

Российская туристка назвала секретное слово, которое помогает получить скидку на рынках Сочи и избежать обмана. Наблюдениями девушка поделились в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Global Look Press Global Look Press

Она отметила, что у продавцов есть кодовое слово, позволяющее отличать местных жителей от туристов. Последних на рынках называют «бздыхами», или «ходячими кошельками», которых можно обсчитать. Не стать жертвой обмана можно, если при покупке сказать фразу «не бздых», что будет значить «не турист».

По мнению путешественницы, местные жители в сезон повышают цены, чтобы заработать как можно больше денег, которые пригодятся в зимние месяцы.

Своей лапой сыт не будешь, а на одних фруктах, если даже имеется свой участок, ноги протянешь. И мяса хочется и всего прочего, — пояснила туристка.