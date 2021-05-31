Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами

Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное - с Албанией. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.