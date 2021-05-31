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Россиянам назвали возможные сроки открытия Европы

Lenta.ru
3 часа назад
Председатель совета Фонда Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий в беседе с ТАСС назвал российским туристам возможные сроки открытия стран Европейского Союза.
Россиянам назвали возможные сроки открытия Европы
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По его мнению, шансы на туристические поездки этим летом есть, и они высокие. Однако проблема состоит в том, что есть политические моменты, которые затрудняют это, есть организационные, есть европейская и национальная бюрократия.
При этом эксперт напомнил, что есть несколько европейских стран, которые в полной мере открылись для туристов из России, действуя самостоятельно в этом отношении.
«Но большой, массовый туризм, наверное, в лучшем случае начнется в середине лета. Обстоятельства странами ЕС пересматриваются каждые 15 дней», — полагает он.
Однако собеседник агентства уверен, что процент вакцинированного взрослого населения не будет учитываться этим летом при принятии решения об открытии Евросоюза для поездок из России, поскольку в Европе существуют проблемы с вакцинацией.
Как считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов, запрета отдельным странам ЕС принимать российских граждан нет, и напомнил о примере Греции, которая открылась для российских туристов. При этом он не исключил, что ЕС целиком может открыться для российских туристов до конца летнего сезона.
Новости путешествий,Андрей Быстрицкий,Валдайский клуб,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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