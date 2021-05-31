Россиянам назвали возможные сроки открытия Европы

По его мнению, шансы на туристические поездки этим летом есть, и они высокие. Однако проблема состоит в том, что есть политические моменты, которые затрудняют это, есть организационные, есть европейская и национальная бюрократия.

При этом эксперт напомнил, что есть несколько европейских стран, которые в полной мере открылись для туристов из России, действуя самостоятельно в этом отношении.

«Но большой, массовый туризм, наверное, в лучшем случае начнется в середине лета. Обстоятельства странами ЕС пересматриваются каждые 15 дней», — полагает он.

Однако собеседник агентства уверен, что процент вакцинированного взрослого населения не будет учитываться этим летом при принятии решения об открытии Евросоюза для поездок из России, поскольку в Европе существуют проблемы с вакцинацией.