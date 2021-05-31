Катар назвал условия для въезда в страну российских туристов

Катар назвал два условия для разрешения на въезд в страну российских туристов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Катарский национальный совет по туризму. Не летят туда сегодня самолеты. Ограничение на авиасообщение с Турцией продлевается Первым условием является повсеместного внедрение «цифрового проездного» IATA, вторым - одобрение Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) вакцины «Спутник V». Как сообщили агентству, Минздрав
Катара перманентно изучает ситуацию с COVID в мире и определяет рекомендации. Ранее сообщалось, что правительство Таиланда намерено открыть Пхукет с 1 июля для иностранных туристов, полностью вакцинированных от коронавируса. Они смогут отдыхать на острове без карантина.