Россиянка погибла на Кубе из-за раненой чайки

Туристка из России подобрала раненую чайку на Кубе, заболела орнитозом и погибла. Об этом сообщает "КП — Новосибирск".
37-летняя Ксения отправилась на отдых с мужем 16 мая. Через несколько дней она опубликовала в соцсетях видео, в котором рассказала, что нашла раненую чайку и начала ее выхаживать.
"Ксюша вылечила птицу, а потом отпустила ее на свободу. А потом у нее самой поднялась температура, начался сухой кашель",
– рассказала подруга погибшей Наталья.
Местные врачи не сразу смогли диагностировать орнитоз. 29 мая стало известно, что Ксения умерла. В данный момент ее супруг решает вопрос с транспортировкой тела в Россию.