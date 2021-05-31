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Россиянка погибла на Кубе из-за раненой чайки

Мира Маркина
1 час назад
Туристка из России подобрала раненую чайку на Кубе, заболела орнитозом и погибла. Об этом сообщает "КП — Новосибирск".
Россиянка погибла на Кубе из-за раненой чайки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
37-летняя Ксения отправилась на отдых с мужем 16 мая. Через несколько дней она опубликовала в соцсетях видео, в котором рассказала, что нашла раненую чайку и начала ее выхаживать.
"Ксюша вылечила птицу, а потом отпустила ее на свободу. А потом у нее самой поднялась температура, начался сухой кашель",
– рассказала подруга погибшей Наталья.
Местные врачи не сразу смогли диагностировать орнитоз. 29 мая стало известно, что Ксения умерла. В данный момент ее супруг решает вопрос с транспортировкой тела в Россию.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиян предупредили об опасности туризма в Мали.
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