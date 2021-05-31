Россиянка погибла на Кубе из-за раненой чайки

Туристка из России подобрала раненую чайку на Кубе, заболела орнитозом и погибла. Об этом сообщает "КП — Новосибирск".

37-летняя Ксения отправилась на отдых с мужем 16 мая. Через несколько дней она опубликовала в соцсетях видео, в котором рассказала, что нашла раненую чайку и начала ее выхаживать.

"Ксюша вылечила птицу, а потом отпустила ее на свободу. А потом у нее самой поднялась температура, начался сухой кашель",

– рассказала подруга погибшей Наталья.