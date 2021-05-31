Россиянка рассказала об обмане с жильем в Сочи

Жительница Омска захотела купить квартиру в Сочи, дистанционно подобрала подходящий вариант, обговорила с риелтором детали сделки и вылетела в город-курорт, чтобы заключить договор купли-продажи, но за время полета понравившиеся ей апартаменты подорожали на 2 миллиона рублей. Об обмане женщина рассказала телеканалу «Сочи 24».

Россиянка отметила, что активно общалась с риелтором, ей выслали видео квартиры, заверили, что объект действительно продается, и попросили прилететь. Но за несколько часов перелета цена квартиры существенно изменилась. Женщина полагает, что ее просто пытались «развести» — подумали, что согласится выложить за объект больше, так как уже потрачены деньги и время на дорогу. «Хорошо, что я не продала свою квартиру в Омске. Я бы действительно осталась на улице», — заявила пострадавшая.

Граждане, получившие негативный опыт приобретения недвижимости в Сочи, рекомендуют соотечественникам не верить объявлениям, не звонить заранее риелторам, а приезжать и лично изучать предложения, отмечает «Сочи 24». В городе много некачественного и юридически грязного жилья.

При этом цены на недвижимость в Сочи растут на фоне все увеличивающегося спроса: его в свою очередь подстегивает запрет на строительство многоквартирных домов, вступающий в силу через месяц, 1 июля 2021-го. По данным местных риелторов, за последний год квадратный метр на курорте подорожал на 100 и более процентов.