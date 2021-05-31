Россиян предостерегли от обмана на "шведских столах"

Россиянам рассказали о новых уловках, которые используются для обмана туристов на "шведских столах". Об этом сообщает портал Travel Ask.

Чаще всего такая система питания предполагает наличие лишь маленьких кружек и тарелок. Это сделано для того, чтобы отдыхающие накладывали меньше еды и наливали меньше напитков. Так удастся сэкономить больше продуктов и предоставить их во время следующего приема пищи.

Кроме того, отельеры могут обмануть посетителей, отключив кондиционеры в зале ресторана. Жара спровоцирует туристов брать дополнительные прохладительные напитки и мороженое, что почти никогда не входит в стоимость проживания.

Еще одна хитрость заключается в том, что дорогую еду вроде стейков и рыбы накладывают дольше дешевой: