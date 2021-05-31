Отдохнувшая в Абхазии рассказала о недовольных туристах

Россиянка отдохнула в Абхазии и объяснила, почему многие туристы недовольны отпуском в регионе. Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен»

Фото: Stoyan Nenov / Reuters Stoyan Nenov / Reuters

Так, по мнению автора статьи, основная проблема — это завышенные ожидания туристов, которые жалуются на неразвитую инфраструктуру, разруху и гуляющих по деревням коров.

Путешественница рассказала, что в страну, наоборот, стоит приезжать ради нетронутой природы, «неповторимого колорита» и расслабляющего отдыха.

«Эта страна не для тех, у кого в кошельке много денег и они не знают, куда их потратить в Абхазии», — утверждает блогерша.