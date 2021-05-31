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Отдохнувшая в Абхазии рассказала о недовольных туристах

Lenta.ru
3 часа назад
Россиянка отдохнула в Абхазии и объяснила, почему многие туристы недовольны отпуском в регионе. Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Отдохнувшая в Абхазии рассказала о недовольных туристах
Фото: Stoyan Nenov / ReutersStoyan Nenov / Reuters
Так, по мнению автора статьи, основная проблема — это завышенные ожидания туристов, которые жалуются на неразвитую инфраструктуру, разруху и гуляющих по деревням коров.
Путешественница рассказала, что в страну, наоборот, стоит приезжать ради нетронутой природы, «неповторимого колорита» и расслабляющего отдыха.
«Эта страна не для тех, у кого в кошельке много денег и они не знают, куда их потратить в Абхазии», — утверждает блогерша.
Также туристка предупредила, что в Абхазию стоит ехать только при четком понимании, какой формат отдыха предпочитает путешественник.
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