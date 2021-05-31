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Россиянам раскрыли схемы обмана на «шведских столах»

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад
Российским туристам раскрыли уловки, которые используются при организации питания по системе «шведский стол». Об этом написал портал Travel Ask.
Россиянам раскрыли схемы обмана на «шведских столах»
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, одна из самых распространенных схем — это наличие исключительно маленьких тарелок и больших кружек. Это сделано ради экономии продуктов, ведь чем меньше гость наложил еды на блюдо, тем больше ее останется, а нетронутое будет использовано для следующего приема пищи.
Также отельеры могут обмануть путешественника путем отключения кондиционеров в зале ресторана. Уточняется, что это мотивирует туристов брать дополнительные прохладительные напитки и мороженое, что почти никогда не входит в стоимость проживания.
Другая хитрость заключается в том, что дорогую еду, например, стейки и рыбу, накладывают дольше дешевой. «Никто не станет выжидать очередь, а скорее возьмет то, что есть здесь и сейчас», — указано в статье.
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