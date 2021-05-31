Россиянам раскрыли схемы обмана на «шведских столах»

Российским туристам раскрыли уловки, которые используются при организации питания по системе «шведский стол». Об этом написал портал Travel Ask.

Так, одна из самых распространенных схем — это наличие исключительно маленьких тарелок и больших кружек. Это сделано ради экономии продуктов, ведь чем меньше гость наложил еды на блюдо, тем больше ее останется, а нетронутое будет использовано для следующего приема пищи.

Также отельеры могут обмануть путешественника путем отключения кондиционеров в зале ресторана. Уточняется, что это мотивирует туристов брать дополнительные прохладительные напитки и мороженое, что почти никогда не входит в стоимость проживания.