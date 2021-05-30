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Тунис отменяет ПЦР-тесты и карантин для ряда туристов

Мария Грибова
2 часа назад
С первого июня ряд путешественников смогут не предоставлять отрицательный ПЦР-тест, а также не проходить недельный карантин в отеле. Это касается пассажиров, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса при наличии свидетельства об этом с QR-кодом, а также тех, у кого был подтвержден коронавирус не менее чем за 6 недель до прибытия с медицинским сертификатом, выданным компетентными органами. Об этом сообщил представитель Тунисского национального офиса по туризму в Москве Нежи Гуидер, передает TourDom.
Тунис отменяет ПЦР-тесты и карантин для ряда туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"По прибытии будут проводиться выборочные экспресс-тесты для нескольких пассажиров. Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр",
— добавил Гуидер.
Для всех остальных путешественников старше 12 лет обязательным является предъявление отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа до посадки, с QR-кодом или выданным компетентными органами здравоохранения.
Ранее "Рамблер" писал о том, что власти Шри-Ланки продлили локдаун из-за COVID-19.
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