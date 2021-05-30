Тунис отменяет ПЦР-тесты и карантин для ряда туристов

С первого июня ряд путешественников смогут не предоставлять отрицательный ПЦР-тест, а также не проходить недельный карантин в отеле. Это касается пассажиров, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса при наличии свидетельства об этом с QR-кодом, а также тех, у кого был подтвержден коронавирус не менее чем за 6 недель до прибытия с медицинским сертификатом, выданным компетентными органами. Об этом сообщил представитель Тунисского национального офиса по туризму в Москве Нежи Гуидер, передает TourDom.