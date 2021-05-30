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Власти Шри-Ланки продлили локдаун из-за COVID-19

TourDom
1 час назад
Шри-Ланка продлила полный локдаун на неделю – до 7 июня. В том числе запрещены перемещения между регионами. Об этом вечером 29 мая сообщило издание «Цейлон сегодня». Такое решение было принято президентом на совещании со специальным комитетом по контролю за COVID-19. Ранее планировалось временно отменить запрет на выход на улицу 25 и 31 мая, а также 4 июня. Но уже после 25 мая количество заражений коронавирусом резко увеличилось, и правительство страны пересмотрело свои планы.
Власти Шри-Ланки продлили локдаун из-за COVID-19
Фото: TourDomTourDom
При этом Управление гражданской авиации Шри-Ланки опубликовало документ, согласно которому с 1 июня снимается запрет на прибытие иностранных туристов. Впрочем, для этого им нужно соблюсти ряд жестких условий. Независимо от наличия прививки от коронавируса, прилетающие из-за рубежа путешественники должны пройти двухнедельный карантин. Иметь отрицательный анализ на COVID-19 до вылета, сделать повторный тест по прибытии и между 11 и 14 днями изоляции. Стоимость каждого из них – от 40 долларов. Такие требования останавливают от поездки на остров даже тех немногочисленных самостоятельных путешественников, которые ранее были готовы лететь на Шри-Ланку даже при достаточно высоких ценах на авиабилеты. Кроме того, из-за жестких ковид-ограничений те из них, которые уже находятся на острове и прилетели на долгое время, сейчас принимают решение возвращаться на родину.
Напомним, оперштаб РФ разрешил с 1 апреля возобновить прямое авиасообщение со Шри-Ланкой. Впрочем, перевозчики так и не поставили прямые рейсы на остров.
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