Костромичей с рюкзаками перед походом просят позвонить в МЧС

Андрея Печенина. Купание на водоемах на надувных матрасах в России опасно, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России

Он пояснил, что несмотря на запрет, ответственности за это не предусмотрено.

«Мы пока не планируем устанавливать ответственность, человек должен знать и понимать, что это запрещено», — заявил Печенин.

По его словам, регулярно бывают ситуации, когда люди, не догадываюсь об опасности, берут с собой матрасы в водоемы. Например, отдыхающего может сдуть сильным ветром или унести сильным течением далеко от берега.

В результате потом экстренные службы спасают людей, решивших погрузиться в воду, взяв с собой надувной матрас, отметил начальник отдела ГИМС.

Матрас также может вызвать ложное чувство безопасности у людей, которые плохо плавают, заключили в МЧС.