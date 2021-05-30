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Россиянам напомнили об опасности купания с надувными матрасами

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Купание на водоемах на надувных матрасах в России опасно, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрея Печенина.
Костромичей с рюкзаками перед походом просят позвонить в МЧС
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Он пояснил, что несмотря на запрет, ответственности за это не предусмотрено.
«Мы пока не планируем устанавливать ответственность, человек должен знать и понимать, что это запрещено», — заявил Печенин.
По его словам, регулярно бывают ситуации, когда люди, не догадываюсь об опасности, берут с собой матрасы в водоемы. Например, отдыхающего может сдуть сильным ветром или унести сильным течением далеко от берега.
В результате потом экстренные службы спасают людей, решивших погрузиться в воду, взяв с собой надувной матрас, отметил начальник отдела ГИМС.
Матрас также может вызвать ложное чувство безопасности у людей, которые плохо плавают, заключили в МЧС.
Ранее синоптик рассказал о начале купального сезона в 2021 году. Купальный сезон начнется, когда вода прогреется как минимум до 18 градусов.
Новости путешествий,Андрей Печенин,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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