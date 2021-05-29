Американский авиарегулятор рекомендует летать над Белоруссией с "предельной осторожностью"

Федеральное авиационное управление США (FAA) рекомендует совершать рейсы пассажирских самолетов над Белоруссией с "предельной осторожностью", указано на сайте управления. "FAA выпустило предупреждение, которое рекомендует пассажирским авиакомпаниям США быть предельно осторожными при полетах над Белоруссией", - указано в заявлении авиарегулятора. Кроме того, FAA, после опубликования результатов международного расследования инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, проведет оценку рисков для американских авиаперевозчиков. Ранее СК Белоруссии направил Швейцарии просьбу о помощи по делу о севшем в Минске рейсе Ryanair. 23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич
был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега
. В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским. Саммит лидеров стран ЕС
постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС
на уровне министров. Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании "Белавиа". Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией. Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.