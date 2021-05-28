Эксперты перечислили самые чистые пляжи мира

Фонд экологического образования (FEE), отвечающий за премию "Голубой флаг", которая ежегодно вручается пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам и пригодна для безопасного купания, составил рейтинг из 49 стран мира, оценив качество воды в каждой из них. Об этом сообщается на сайте премии.
На первом месте оказалась Испания — на 614 пляжах королевства не обнаружили загрязнений. На втором месте оказалась Греция (545 чистых пляжей), а третьем — Турция (519 пляжей).
Также в рейтинг вошли Франция (410 пляжей), Италия (416 пляжей), Португалия (372 пляжа), Дания (168 пляжей) и Нидерланды (56 пляжей).
Россия оказалась на 21 месте рейтинга — эксперты высоко оценили 35 пляжей страны.