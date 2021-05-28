Эксперты перечислили самые чистые пляжи мира

Фонд экологического образования (FEE), отвечающий за премию "Голубой флаг", которая ежегодно вручается пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам и пригодна для безопасного купания, составил рейтинг из 49 стран мира, оценив качество воды в каждой из них. Об этом сообщается на сайте премии.