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Эксперты перечислили самые чистые пляжи мира

Мария Грибова
1 час назад
Фонд экологического образования (FEE), отвечающий за премию "Голубой флаг", которая ежегодно вручается пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам и пригодна для безопасного купания, составил рейтинг из 49 стран мира, оценив качество воды в каждой из них. Об этом сообщается на сайте премии.
Эксперты перечислили самые чистые пляжи мира
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
На первом месте оказалась Испания — на 614 пляжах королевства не обнаружили загрязнений. На втором месте оказалась Греция (545 чистых пляжей), а третьем — Турция (519 пляжей).
Также в рейтинг вошли Франция (410 пляжей), Италия (416 пляжей), Португалия (372 пляжа), Дания (168 пляжей) и Нидерланды (56 пляжей).
Россия оказалась на 21 месте рейтинга — эксперты высоко оценили 35 пляжей страны.
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