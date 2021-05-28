Россияне рассказали, где рискнут отдохнуть летом 2021

Россияне в Сети рассказали о своих планах на летние отпуска. Как выяснил "Рамблер", направления для отдыха у русских туристов вполне разнообразные.

Излюбленное туристическое направление россиян — Кипр. Сейчас, когда в республике ослабили ограничения, русские туристы вновь устремились на любимый курорт:

"Кипр. Если вы привиты, то быстро в аэропорту все проходите без всяких пцр тестов".

Конечно, многие уже купили путевки на турецкие курорты, но переживают, что могут возникнуть проблемы со въездом в страну.

Кроме того, россияне планируют летом выбраться во вновь открывшийся Египет.

Из европейских стран россияне пока выбирают только Грецию, но из-за курса евро, переживают, что отдых для них станет слишком дорогим.

При этом в планах русских туристов практически нет других европейских стран. Пока что "туда дороги нет". Об Испании и Италии, кажется, все и мечтать перестали.

Очевидно, что многие летом собрались в Крым. Среди самых популярных городов называют Ялту и Феодосию.

Кроме того, многие решили посетить Абхазию. Для посещения республики не нужны ПЦР-тесты и визы. Только российский паспорт.

"Хочу в Абхазию, отдыхала 11 лет назад в Пицунде. Ссср конечно , но море и природа шикардос. Может Гагры или Сухум. Единственное скучновато там. А в Крыму я мерзла...".

Кто-то решил поехать на курорты Кавказа:

"В июне решили в Махачкалу на море слетать. Все лучше чем в Москве сидеть...";

"Сейчас прорабатываю недельный маршрут в Северную Осетию...";

"Были в мае в Дагестане, как же хорошо отдохнули. Жалко море было холодным. Снимали квартиру , где 7 спальных мест у моря за копейки...".

Некоторые россияне решают в этом году побывать в не самых популярных, но очень красивых местах: