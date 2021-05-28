Россияне назвали элементы идеального путешествия

Российские туристы рассказали, что мечтают объехать большое количество стран — идеальная поездка должна длиться одну-две недели лета, при этом отдыхать они хотят вместе с родственниками. О составляющих «путешествия мечты» сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру»

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Так, больше половины респондентов (53,5 процента) заявили, что хотели бы побывать в как можно большем количестве стран. Около трети туристов — 27,7 процента, отметили, что посетили бы не более 10 новых государств. Варианты «до 20 стран» выбрало 7,8 процента, «до 30» — 6 процентов, «до 50» — 3,6 процента, «до 40» — 1,4 процента.

При этом идеальный отпуск, по мнению 27,5 процента россиян, должен длиться одну-две недели. Отдыхать месяц предпочли бы 25,6 процента участников опроса, год — 17,3 процента. Большинство туристов любят путешествовать летом — около 56,6 процента респондентов заявили об этом. Для 21,8 процента сезон для поездки неважен; 13,4 процента предпочли бы уехать весной; осенью — 5,1 процент; зимой — 3,1 процент.

Большинство россиян (56,4 процента) не представляют путешествие мечты без своих родственников, 15,9 процента отправились бы отдыхать с друзьями, 11,4 процента провели бы отпуск в одиночестве. Для 16,3 процента туристов компания в поездке не играет никакой роли.